As classes C, D e E representam quase metade do consumo nacional, segundo dados da pesquisa - Agência Brasil/EBC

As classes C, D e E representam quase metade do consumo nacional, segundo dados da pesquisaAgência Brasil/EBC

Publicado 17/11/2026 07:52

Existe um Brasil que acorda cedo, enfrenta longas jornadas de trabalho, faz contas antes de ir ao supermercado e, muitas vezes, precisa adiar sonhos porque o dinheiro não chega ao fim do mês. É o Brasil das famílias de baixa renda. Um país que nem sempre aparece nas grandes estratégias de mercado, mas que tem uma força econômica muito maior do que se costuma imaginar.

Um estudo da PwC Brasil, em parceria com o Instituto Locomotiva, intitulado “Mercado da maioria”, traz números que deveriam chamar a atenção não apenas dos empresários, mas principalmente dos gestores públicos. As classes C, D e E representam 76% da população brasileira e respondem por quase metade de todo o consumo nacional. São aproximadamente 154,3 milhões de pessoas, segundo os dados utilizados pela pesquisa.

Não estamos falando, portanto, de um segmento marginal da economia, mas de um gigantesco mercado consumidor, cujo potencial ainda está longe de ser plenamente aproveitado.

Um dos dados mais reveladores do levantamento é que 87% dos entrevistados das classes C, D e E afirmaram que consumiriam mais se tivessem maior acesso ao crédito. Ao mesmo tempo, 60% já deixaram de comprar algum produto ou contratar um serviço por não conseguirem financiamento. Há, portanto, uma demanda reprimida que não decorre da falta de interesse em consumir, mas das limitações econômicas que impedem milhões de brasileiros de realizar suas escolhas.

O problema vai além do crédito. Metade dos consumidores desse universo acredita que não terá condições de adquirir pelo menos uma das categorias de produtos que deseja nos 12 meses seguintes. A educação, aliás, aparece como a área de maior demanda reprimida. É um dado particularmente preocupante, porque revela que a falta de recursos não impede apenas o acesso a bens de consumo, mas também limita oportunidades de qualificação e ascensão social.

Diante desse cenário, o poder público precisa compreender que estimular o consumo não significa simplesmente incentivar as pessoas a comprar. Significa criar condições para que tenham renda, estabilidade, oportunidades e segurança financeira. Um primeiro caminho é fortalecer as políticas de geração de emprego e renda, apoiar pequenos negócios, ampliar o acesso à qualificação profissional e estimular o empreendedorismo, especialmente nas periferias e nos municípios do interior. Também é necessário aproximar a formação oferecida pelas instituições públicas das oportunidades reais existentes no mercado de trabalho.

Outro caminho é democratizar o acesso ao crédito responsável, utilizando bancos públicos, cooperativas e programas de microcrédito, com orientação financeira e mecanismos que evitem o superendividamento. Afinal, crédito deve ser instrumento de inclusão, não uma armadilha para quem já vive com o orçamento apertado.

A inclusão digital também precisa avançar. Embora o acesso à internet tenha crescido significativamente, um em cada quatro brasileiros das classes D e E ainda permanecia desconectado, segundo os dados utilizados no estudo. Ampliar a conectividade, oferecer capacitação tecnológica e facilitar o acesso aos serviços públicos digitais são medidas que ajudam a reduzir desigualdades e abrem novas oportunidades de trabalho e consumo.

Há ainda espaço para políticas de fortalecimento da economia local, valorização dos pequenos comerciantes, apoio à economia solidária e estímulo às cadeias produtivas regionais. Quando a renda circula dentro do próprio município, os benefícios podem alcançar o comércio, os serviços, a produção e o mercado de trabalho.

Não se pode pensar o desenvolvimento econômico brasileiro olhando apenas para quem já tem dinheiro para consumir. Existe uma imensa parcela da população com capacidade de movimentar a economia, mas que ainda encontra obstáculos para transformar suas expectativas em realidade. Para o poder público, reconhecer esse mercado significa investir nas pessoas, ampliar oportunidades e fazer da inclusão econômica uma estratégia de crescimento. Porque, quando milhões de brasileiros ganham condições de consumir, estudar, empreender e melhorar de vida, não é apenas o orçamento das famílias que se fortalece. É toda a economia que ganha fôlego.