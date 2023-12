Affair de Yasmin Brunet e MC Daniel teria esfriado, diz colunista - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 17:51 | Atualizado 06/12/2023 17:52

Yasmin Brunet e MC Daniel nunca assumiram publicamente o namoro, apesar de surgirem nas redes sociais em clima de romance. No entanto, parece que o relacionamento esfriou e pode ter chegado ao fim.

De acordo com a coluna de Lucas Pasin, fontes informaram que o cantor decidiu colocar um ponto final no affair. A justificativa seria que os inúmeros compromissos profissionais e não conseguiria se dedicar totalmente a um relacionamento. Segundo o jornalista, Yasmin teria desanimado com a conversa.