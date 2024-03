Netflix é obrigada a remover episódio de série - Reprodução/Instagram

Netflix é obrigada a remover episódio de sérieReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 17:04 | Atualizado 07/03/2024 15:18

A coluna descobriu que a Netflix foi obrigada pela Justiça a retirar a marca ou um episódio da série "Você é o que Você Come: As Dietas dos Gêmeos" por ligar empresa alimentícia a desmatamento. Isso porque a produção teria associado a companhia Frimesa a problemas ambientais, ligando-a ao desmatamento da Amazônia. A decisão veio após ação movida pela organização, que alegou prejuízos à sua imagem.

Segundo a marca, a série exibiu imagens de outdoors de seus produtos próximos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tratava do desmatamento na Amazônia. A empresa afirmou não ter autorizado o uso de sua imagem e alegou que sua atividade não tem relação com o tema abordado na série.

A juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal da comarca de Barueri, São Paulo, determinou que a plataforma de streaming remova as imagens relacionadas à empresa do ramo alimentício do segundo episódio da série. Caso não seja possível realizar essa remoção, o episodio da produção deve ser retirada da plataforma de streaming. Porém, na possibilidade de descumprimento, a multa diária é de R$10.000,00.

Embora reconheça a relevância do tema abordado pela série, a juíza destacou que os produtores não devem extrapolar os limites éticos ao associar empresas a questões sensíveis sem cuidado necessário.

A decisão visa evitar danos maiores à reputação da marca e à sua atividade comercial.

Em contato com a coluna, a assessoria de imprensa da Netflix informou que a empresa cumpriu a decisão da Justiça de retirar a imagem da marca, não precisando assim remover o episódio do ar.