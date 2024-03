Luiza Brunet elogia Yasmin e manda indireta para Davi: 'Protagonista' - Foto: Reprodução

Luiza Brunet elogia Yasmin e manda indireta para Davi: 'Protagonista' Foto: Reprodução

Publicado 14/03/2024 17:09 | Atualizado 14/03/2024 23:23

A Luiza Brunet mostrou apoio à filha, Yasmin Brunet, ao compartilhar uma publicação que destacava o recorde de audiência que a jovem alcançou. A sua eliminação no Big Brother Brasil foi o momento mais assistido do reality desde a final de 2022 e a ex-modelo enfatizou o sucesso da filha.

Em seus stories do Instagram, Luiza enfatizou que nem sempre o vencedor é quem mais se destaca no jogo, afirmando que Yasmin está no auge. "O protagonista nem sempre é o campeão. Ela é o momento", afirmou a ex-modelo, garantindo que a filha não teria sido “derrotada” após sua eliminação.

A postagem foi interpretada como uma indireta para aqueles que já consideram Davi Brito o vencedor do BBB 24. “De tanta gente querendo tirar a filha dela (risos) e olha que nem do Davi eu gosto”, afirmou uma usuária. “Ela ainda não entendeu que queríamos assistir a filha dela saindo pra vibrar (risos)”, declarou outra.

Vale lembrar que, recentemente, uma internauta afirmou que a mãe do surfista Gabriel Medina e o filho estão “livres” da ex-BBB. Na ocasião, Luiza Brunet fez questão de responder: "Graças a Deus. Reciprocidade vá em paz do Senhor irmão", dando a entender que a filha está bem com a separação.