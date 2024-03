Globo - Foto: Reprodução

GloboFoto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 09:05 | Atualizado 26/03/2024 12:31

A coluna descobriu com exclusividade que uma ex-funcionária da TV Globo, que trabalhou na emissora por 23 anos, entrou na Justiça e está processando a empresa em quase R$ 2 milhões.

De acordo com amigos da coluna, a ex-produtora do BBB e do "É de Casa" alega ter sido demitida sem justificativa. Além disso, ela pede que a Globo pague quase duas décadas de horas extras e gratificações, já que era contratada CLT.

No processo da ex-funcionária consta que ela foi contratada em outubro de 2000 na função de Assistente de Produção, com o salário inicial de R$ 1.171,46, "desempenhando no período imprescrito as funções de supervisora executiva de produção de linha". A partir de fevereiro de 2019, ela passou para o cargo de produtora, "mas, sem qualquer mudança das atribuições".

Na ação que tivemos acesso, ela informa que apesar de ter sido contratada para uma jornada de seis horas e módulo semanal de 36 horas, suas horas extras não foram corretamente pagas e/ou compensadas. Por conta disso, segundo ela, falta também o pagamento dessas diferenças.

Com isso, a ex-produtora pede que a emissora seja condenada ao pagamento das diferenças de horas extras trabalhadas a partir da sexta diária e da 36ª hora semanal compreendidas de segunda-feira a sábado, acrescidas do adicional de 70%, conforme previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho (anexas), na forma da fundamentação, no valor de R$1.438.859,68.