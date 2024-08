Neymar e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Neymar e Bruna MarquezineFoto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 16:20 | Atualizado 31/08/2024 16:22

O nome de Neymar Jr. surgiu em uma nova polêmica sobre suposta traição, mas dessa vez não é sobre a mãe da pequena Mavie. Gabriela Gaspar, ex-modelo húngara já afirmou que sua filha, Jasmin Zoé, de 10 anos, é fruto de affair com o jogador de futebol. No entanto, agora ela causou alvoroço ao revelar detalhes sobre o suposto caso que teria acontecido em 2013, quando o atleta namorava com Bruna Marquezine.

É fato que Gabriela Gaspar entrou na Justiça para investigar a paternidade de sua filha e causou comoção ao compartilhar um registro da menina dizendo "feliz dia dos pais" para o craque recentemente. Porém, a nova revelação da ex-modelo reacendeu uma antiga polêmica sobre a vida amorosa do jogador com a artista.

Em entrevista ao "Programa da Tarde", Gabriela contou como conheceu Neymar, resgatando a controvérsia. “Em 2013, ganhei um ingresso VIP para a partida [da Seleção Brasileira, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia] como presente de um velho amigo. Fiquei muito feliz”, revelou.

Segundo a mulher, o relacionamento com o jogador não foi adiante, pois ela precisou retornar ao seu país. “Ficamos mais próximos naquela noite. Infelizmente, tive que voltar para casa, na Hungria, no dia seguinte”, contou.

“Como moro na Hungria, o teste de DNA é um pouco mais demorado, pois ainda preciso pegar os documentos para irmos ao laboratório. Entendo que Neymar já enviou a amostra de DNA. Ainda não recebemos documentos para ir ao laboratório”, declarou, certa de que o jogador é pai de sua filha.

Vale lembrar que Neymar e Bruna Marquezine tiveram um relacionamento marcado por muitas idas e vindas entre 2013 e 2018. Atualmente, o atleta está com Bruna Biancardi, enquanto a atriz namora João Guilherme, filho do cantor Leonardo. A nova revelação, entratando, traz à tona questões sobre o passado amoroso do jogador.