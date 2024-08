Rafa Justus cogitou não fazer festa devido a tratamento de Fabiana - Foto: Reprodução

Rafa Justus cogitou não fazer festa devido a tratamento de Fabiana

Publicado 31/08/2024 17:55 | Atualizado 31/08/2024 17:56

Fabiana Justus compartilhou nas redes sociais detalhes emocionantes dos bastidores da festa de 15 anos de sua irmã, Rafaella Justus. A celebração, que aconteceu na última sexta-feira (30), quase foi adiada para 2025, devido ao tratamento da jovem contra leucemia mieloide aguda. Rafa teria considerado a possibilidade para garantir a presença da irmã.



Em seus Stories do Instagram, Fabiana contou que Rafa chegou a cogitar mudar a data da festa, mas ela a convenceu do contrário. "Achei a coisa mais fofa do mundo, mas disse a ela: 'Você jamais vai mudar a sua festa de 15 anos por minha causa'. Ela é muito especial, e estar lá hoje significa muito para nós duas", revelou, emocionada.



A surpresa foi cuidadosamente planejada por empresária, que fez questão de manter o segredo até o último momento. "Tive que falar até para as crianças que eu não ia. As meninas me viram maquiada e não entenderam nada. Eu disse que estava gravando um vídeo para elas não soltarem nada, porque criança não sabe guardar segredo", brincou.

Na sequência de vídeos, Fabiana confessou que estava nervosa antes da grande revelação e descreveu a emoção ao ver Rafa reagir. "Estou tremendo, não consigo nem mostrar meu look para vocês", disse ela, logo após a irmã cair no choro ao vê-la na festa.