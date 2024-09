Xuxa Meneghel - Blad Meneghel

Xuxa MeneghelBlad Meneghel

Publicado 02/09/2024 08:11 | Atualizado 02/09/2024 08:12

Este colunista descobriu com exclusividade que Xuxa Meneghel teve o nome envolvido em mais uma batalha judicial. Porém, a famosa não precisa se preocupar, já que saiu vitoriosa em ação trabalhista movida por um ex-funcionário. Um pintor, que prestou serviços para a casa da artista, teria apresentado provas contraditórias e acabou perdendo o processo.



O rapaz entrou com uma ação alegando que a mãe de Sasha devia R$ 10.250,00 por serviços prestados em sua residência, mas não conseguiu provar sua alegação. A decisão judicial aponta que a obra, inicialmente acordada por R$ 30.000,00, foi abandonada pelo autor antes da conclusão.



De acordo com os documentos apresentados, os quais a coluna teve acesso, o pintor alegou que 80% do trabalho havia sido realizado. No entanto, as evidências teriam revelado que a execução foi abaixo do esperado. Além disso, fotos e vídeos anexados ao processo mostram manchas e defeitos na pintura, contradizendo a versão do trabalhador.



O processo, registrado em 25 de julho de 2023, envolveu um contrato verbal de empreitada que não teria sido cumprido conforme combinado. Assim, o tribunal decidiu que o pagamento inicial de R$ 13.750,00 feito por Xuxa correspondia ao trabalho realizado, não sendo devida nenhuma quantia adicional ao pintor.