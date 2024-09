Lauana Prado lamenta tiroteio e morte em show: 'Tive que sair correndo' - Foto: Reprodução

Lauana Prado lamenta tiroteio e morte em show: 'Tive que sair correndo'

Publicado 31/08/2024

Durante um show em Marília, no interior de São Paulo, Lauana Prado precisou interromper sua apresentação às pressas devido a um trágico incidente. Um homem foi morto a tiros por um policial militar de folga no evento, que fazia parte do Marília Rodeo Music. A vítima foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.



Neste sábado (31), Lauana utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e descrever o momento de desespero. “Na madrugada de hoje, aconteceu um episódio lamentável no show em Marília. Fiz questão de vir aqui pessoalmente falar sobre o assunto. No meio do show, a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo que, infelizmente, matou uma pessoa e feriu outra”, iniciou a cantora.



Apesar do susto, Lauana garantiu que tanto ela quanto sua equipe estão bem, embora profundamente abalados pelo ocorrido. “Infelizmente aconteceu isso aí, que é muito triste. Quero deixar todo mundo despreocupado, está tudo certo, não aconteceu nada, todo mundo [da equipe] conseguiu rapidamente identificar [os demais]”, afirmou.

O autor dos disparos foi preso após o incidente, conforme relatado pela artista, mas a tragédia deixou uma marca triste no evento. Lauana encerrou seu relato nas redes sociais lamentando a violência e destacando a importância de se cuidar em situações como essa. “Eu só tive que sair correndo. Nessas horas a gente só quer se proteger”, finalizou a famosa, ainda abalada pelo ocorrido.