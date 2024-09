Juliana Paes - Reprodução

Juliana PaesReprodução

Publicado 02/09/2024 09:18 | Atualizado 02/09/2024 09:19

Juliana Paes, que está em Veneza, Itália, para participar de eventos glamourosos, viveu um "perrengue chique" neste domingo (1º) a caminho do baile de gala da Amfar, um evento beneficente. Enquanto se direcionava para a festa, a atriz acabou ficando presa em um inusitado engarrafamento de lanchas, situação que ela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.



Em seus stories do Instagram, ela brincou com a situação, levando o atraso com bom húmor: "Tem coisa mais chique do que ficar parada em um engarrafamento de lanchinhas em Veneza?", brincou a famosa, enquanto filmava o trânsito aquático que a cercava.



Vale lembrar que Juliana Paes brilhou na série da Netflix "Pedaços de Mim" como a personagem Liana e já está confirmada em um novo projeto. A artista vai atuar na série "Vidas Bandidas" do Disney+, onde interpretará a personagem Bruna.



Além disso, recentemente, a atriz arrancou elogios ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico na praia. Nos cliques, a famosa posou com um vestido longo branco, destacando sua boa forma. Na legenda, Juliana admitiu que estava "biscoitando".