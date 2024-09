’Barato ser solteiro’, diz MC Ryan SP ao gastar R$ 92 mil com namorada - Foto: Reprodução

’Barato ser solteiro’, diz MC Ryan SP ao gastar R$ 92 mil com namoradaFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 12:00

MC Ryan SP deu o que falar ao presentear a namorada, Giovanna Roque, neste domingo (1º). O funkeiro desembolsou uma pequena fortuna em uma visita à joalheria Tiffany, onde gastou quase R$ 100 mil em joias para a mãe de sua filha, Zoe, de 8 meses. O cantor fez questão de compartilhar o momento com seus seguidores, mostrando o presente luxuoso.



Em seus stories do Instagram, o famoso ironizou ao definir o que seria uma joalheria de luxo conhecida mundialmente: "Agora entendi o que é Tiffany, Tiffany é caro. R$ 88 mil", comentou, enquanto exibia uma das pulseiras escolhidas para a amada. Apesar do valor impressionante, o artista manteve o bom humor e não deixou de brincar com a situação.



Em tom descontraído, MC Ryan SP comparou sua realidade com a vida de solteiro. "Meus amigos, está barato ser solteiro. Quando acabei de gastar aqui, moça? R$ 92 mil. Para quem é solteiro, um camarote está suave, pega umas presenças VIPs e tá de boa", disparou o funkeiro.



Recentemente, Ryan revelou que o nascimento de Zoe tem impactado sua visão sobre as letras de suas músicas. O rapaz explicou que estaria tomando um certo rumo, de mudar detalhes nas canções. Isso porque é "pai de menina", então certos versos de seus funks agora o incomodam. Assim, admitiu que pretende futuramente, mudar algumas falas.