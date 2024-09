Mani Rego e Davi Brito - Foto: Reprodução

Mani Rego e Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 08:50

Em entrevista ao "Domingo Record", Mani Rego, de 42 anos, abriu o coração sobre o fim de seu relacionamento com Davi Brito, ex-participante do BBB 24. A empresária compartilhou detalhes da dor que enfrentou após o término, revelando o impacto que a situação teve em sua vida. Inclusive, admitiu que foi o rapaz quem deu fim à relação.



Mani relembrou como o interesse de Davi pelo reality show só surgiu depois que ele foi morar com ela. "Ele não acompanhava o programa, começou a ter o interesse depois, quando foi morar na minha casa. A última imagem que eu tenho é ele subindo a escada e falando: 'Eu tô indo e eu volto pra gente ser feliz, só eu e você'", contou.

O relacionamento, que durou um ano e três meses, era baseado em parceria e amor, segundo ela. "Era uma relação estável. Três dias depois de a gente se conhecer, eu convidei ele para morar na minha casa. [...] Era uma relação de parceria. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Não era uma relação movida por bens financeiros. Era por amor. Ele me acolhia muito e eu me sentia muito amada", revelou.



A empresária também comentou sobre a dor que sentiu quando Davi afirmou que estava "conhecendo" ela após o fim do programa. "Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele", desabafou.

Segundo Mani, até chegar na final do programa, ela ainda teria esperança no relacionamento, mas tudo mudou de repente. “Eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até o penúltimo dia eu ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não via mais nada [...] Ele terminou a relação comigo", afirmou.



Mani também aproveitou a oportunidade para desmentir rumores de que teria feito um contrato com patrocínios, algo que Davi nunca negou publicamente. Ela ainda compartilhou a dificuldade que enfrentou com o término, revelando que perdeu quase 12 kg. "Eu entrei em estado de choque, não acreditava no que estava acontecendo", declarou ela, que decidiu falar sobre o assunto só agora para se preservar.