Bia Miranda se une à atual namorado para xingar mãe de seu enteadoFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 10:45 | Atualizado 02/09/2024 10:47

Enquanto Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, estão em clima de romance nas redes sociais, já surgiram em uma nova polêmica. Isso porque Nicoly Rodrigues, mãe do filho de oito meses do influenciador, tem buscado na Justiça o pagamento de pensão. Além disso, a modelo revelou a troca de mensagens inflamadas entre o casal e ela.

De acordo com prints divulgados pelo colunista Leo Dias, a ex-A Fazenda e Gato Preto não pouparam palavras ao desdenhar das solicitações de Nicoly. Em uma das mensagens, a filha de Jenny Miranda aparece mostrando o dedo do meio para Nicoly após um pedido de pensão. “Tu acha que estou ligando pra você e sua pensão? Se vira aí, quem fez filho foi tu”, escreveu.

Gato Preto, por sua vez, foi ainda mais agressivo ao enviar um áudio para a ex, no qual disparou: “Tá dura? Dá o c* pra ganhar dinheiro. Vagabunda do jeito que você é, não sei como não comi ainda”, disparou ele. A fala chocou muitos, alimentando ainda mais a polêmica envolvendo o casal.

Nicoly não ficou em silêncio e revelou que, além de estar sendo desrespeitada, sofreu violência física e moral durante o relacionamento com Gato Preto, sendo abandonada durante a gestação. Ela ainda afirma que o influenciador está fugindo da Justiça para evitar um acordo sobre a pensão.