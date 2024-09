Sthefany Brito volta a rebater críticas e defende filho de acusações - Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 11:15 | Atualizado 02/09/2024 11:16

Sthefany Brito, de 37 anos, está na reta final de sua segunda gravidez e se viu obrigada a defender seu primogênito, Antonio Enrico, de três anos. Isso porque internautas criticaram uma foto em que o menino aparece sentado sobre a barriga da mãe. A imagem gerou preocupação entre seguidores, que temiam que o pequeno pudesse ter "esmagado" o bebê Vicenzo, que ainda está na barriga da influenciadora.



Com bom humor, a atriz esclareceu a situação: "Gente, estou rindo muito com vocês preocupados que o Enrico esmagou o Vicenzo... Para conseguirmos essa foto foi quase um 'parto', porque ele não parava quieto um segundo... Vinha atrás de mim, se pendurava em mim, eu tentava abraçar, ele se jogava pra trás", explicou, descrevendo a energia incansável do filho.



A artista ainda acalmou os seguidores ao contar que Antonio não ficou muito tempo na posição que gerou tanto alvoroço. "Então ele não ficou nem 10 segundos nessa posição... Não deu nem tempo do Vicenzo tentar entender o que estava acontecendo", finalizou, mostrando que a situação estava longe de ser perigosa.



Sthefany Brito, que já está nos últimos dias da gestação de Vicenzo, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, vem compartilhando momentos especiais dessa fase. Além de esclarecer as preocupações de seus seguidores, às vezes a famosa rebate críticas de forma mais pontual. Recentemente, ela respondeu uma internauta que lamentou que a atriz tenha apenas filhos homens.