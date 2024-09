Ana Clara Lima revela diagnóstico de doença: 'Me desestabilizava' - Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 15:05 | Atualizado 02/09/2024 15:06

Ana Clara Lima usou as redes sociais nesta segunda-feira (02) para compartilhar um desabafo pessoal. Diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que causa manchas vermelhas na pele, a ex-BBB revelou que descobriu novas lesões recentemente, que ela acredita serem causadas por estresse.



A apresentadora explicou que a doença, que afeta principalmente áreas como joelhos, cotovelos e couro cabeludo, mexe muito com sua autoestima. “Descobri há uns três anos que tenho psoríase e, há dois, fiz um tratamento forte para controlar a doença. Foi uma fase complicada, pois isso mexia muito com a minha autoestima”, contou ela em seu Instagram.



A ruiva compartilhou que, mesmo após o tratamento, que inicialmente estabilizou a condição, o estresse continua a desencadear novas lesões. “Semana passada, encontrei três novas lesões no corpo, duas delas no rosto. O estresse da vida moderna acaba trazendo isso de volta, e é preciso estar sempre alerta”, refletiu.



Para lidar com a doença, a famosa ressaltou a importância de buscar equilíbrio e prestar atenção aos sinais do corpo. “Tenho buscado cada vez mais formas de equilibrar essa tensão constante. Passei anos sem entender os sinais do meu corpo, até que eles começaram a se tornar impossíveis de ignorar”, concluiu, deixando uma mensagem de autoconhecimento e cuidado pessoal.