Publicado 02/09/2024 14:30 | Atualizado 02/09/2024 14:46

Jaqueline Grohalski, a campeã de A Fazenda 15, rasgou o verbo sobre a suposta hipocrisia das pessoas durante o “Setembro Amarelo”. Para quem não sabe, é uma campanha anual que busca lembrar que cada vida importa. Porém, a famosa apontou que algumas pessoas ignoram esses valores ao longo do ano e lembram apenas neste mês.



Em seus stories do Instagram, a ex-namorada de Lucas Souza foi direta ao falar sobre o assunto. “O primeiro que postar [sobre] setembro amarelo, eu vou mandar tomar naquele lugar, entendeu? Passa os onze meses do ano xingando, destilando ódio e depois começa ‘Setembro amarelo”, iniciou.



Sem papas na língua, ela continuou o raciocínio. “Não é só em setembro que tem que postar coisas boas, não, tá? Isso serve até pra mim mesmo. Porque às vezes a gente é muito hipócrita, né?”, afirmou. “Chega a época das datas, das notícias, das notícias, aí todo mundo postando, postando... Aí passou o resto do ano opinando sobre a vida do outro... Então setembro também é o mês dos hipócritas”, detonou.



A famosa também se incluiu no recado, apontando seus defeitos. “Assim como eu já fui e muitas vezes sou [hipócrita], tá? Vamos refletir antes de ficar postando as coisas aí. E pra você que já começou o mês me xingando, vai orar!”, disparou.

Vale lembrar que, se você ou alguém que conhece está passando por uma fase de dificuldade, é importante procurar ajuda profissional. No Brasil, o CVV, criador da campanha Setembro Amarelo, oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia através do telefone 188 e do chat no site cvv.org.br.