Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução do Instagram

Publicado 02/09/2024 13:20

Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, usou suas redes sociais no último domingo (1º) para fazer um agradecimento especial aos pais, Gioconda e Paulo Ruy Barbosa. A atriz enalteceu o apoio deles durante um momento que ela descreveu como delicado. Sem entrar em detalhes, a famosa expressou como a presença da família tem sido fundamental para superar os desafios recentes.



Em seu Instagram, a ruiva compartilhou uma foto antiga ao lado da mãe, acompanhada de uma mensagem carinhosa. “Agradecimento especial pra minha mãe que tem me ajudado e me dado todo o suporte (sempre, mas especialmente essas últimas semanas) pra eu conseguir dar conta de tudo. Te amo, obrigada mesmo”, dedicou.

A artista, que costuma ser discreta sobre sua vida pessoal, também fez questão de mencionar o apoio do pai, Paulo, que apesar da distância, tem sido um ponto de apoio importante. “E claro, ao meu pai que mesmo de longe também tem me ajudado e apoiado. Que Deus nos abençoe sempre! Amém”, completou, sem revelar a natureza dos desafios que está enfrentando.



Recentemente, Marina confirmou sua decisão de encerrar o contrato com a TV Globo, onde trabalhou por 20 anos. Em uma entrevista, a atriz explicou que optou por ter mais liberdade na escolha de seus projetos e focar em trabalhos autorais. Além de artista, a famosa também se dedica à carreira de empresária.