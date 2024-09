Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2024 12:40

Luana Piovani, de 48 anos, voltou ao Brasil para um reencontro aguardado com os filhos, Dom, Bem e Liz, que estão no país há alguns meses com o pai, Pedro Scooby. A atriz, no entanto, antes mesmo de rever as crianças, foi surpreendida por uma emocionante homenagem preparada pelos funcionários do hotel onde está hospedada.



A artista compartilhou com seus seguidores no Instagram que enfrentou atrasos no voo devido a uma greve em Portugal, chegando ao Recife apenas às 5 da manhã do último domingo (1). Com poucas horas para o reencontro, a famosa decidiu não dormir, mas acabou perdendo uma surpresa especial que a esperava no quarto do hotel.



Ao descobrir que as funcionárias haviam espalhado fotos dos filhos pelo quarto, Luana ficou profundamente tocada. “Eu sabia que eles chegavam umas 7h30. Agora eu estou indo encontrar os meus filhos e estou tão emocionada com isso que vai acontecer agora”, disse ela emocionada nas redes sociais.



Apesar de não ter visto a decoração inicialmente, as funcionárias do hotel levaram a surpresa até ela. “É muito bom quando você se sente acolhida em um momento mais vulnerável. Porque é muita saudade, muita alegria, mas ao mesmo tempo um aperto no peito, porque 10 dias vão acabar e cada um vai cuidar da sua vida”, desabafou.