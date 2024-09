Ex revela suposta armação de Jojo Todynho contra Anitta e mais famosos - Foto: Reprodução

Ex revela suposta armação de Jojo Todynho contra Anitta e mais famososFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 14:36 | Atualizado 02/09/2024 14:38

Jojo Todynho está no centro dos holofotes mais uma vez, mas agora devido a revelações de um ex-namorado. Carlos Machado trouxe informações bombásticas sobre o fim da amizade entre a cantora e Anitta. A revelação ainda inclui o nome de outros famosos como Preta Gil, Pablo Vittar e mais!

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, em conversa com o nutricionista, ele afirmou que Jojo teria armado um plano para afastar a "Poderosa" de seus amigos mais próximos. A informação é de que a estratégia envolvia a criação de um grupo de WhatsApp fictício onde, supostamente, falavam mal de Anitta. Assim, a funkeira então a afastaria de Preta Gil, Gominho e Pabllo Vittar.



Ainda em conversa com a jornalista, Carlos detalhou como Jojo teria manipulado a situação para se aproximar mais da cantora, prometendo favores em nome da artista. “Ela tinha um plano que era tirar a Anitta dos amigos, porque ela não ficava exclusivamente com ela", iniciou.

"E nisso, ela ficava prometendo coisas pra todo mundo, como se fosse best friend [melhor amiga] da Anitta. Ao ponto de estar conversando com uma pessoa, que eu reconheci a voz e era a MC Kátia, prometendo que ela ia abrir o show da Anitta. Ela prometia um monte de coisa em nome da Anitta”, explicou o rapaz.

O nutricionista continou: "Quando ela começou a planejar isso, eu falei que não ia dar certo. Mas ela tinha pressa e resolveu falar que pegou o celular do Gominho e viu um grupo falando mal da Marília Mendonça, que ela era gorda, que o cachorro da Anitta tinha bafo, era feio, algo desse tipo, que a Anitta era put*. Anitta acreditou e rompeu amizade com esse povo”, declarou.



O desenrolar da história seria o que resultou no afastamento de Anitta de seus amigos, mas, segundo Carlos, a amizade entre Jojo e Anitta também chegou ao fim. Pois a famosa teria descoberto que Jojo estava vazando informações de dentro de sua casa, culminando no rompimento definitivo das duas.