Gusttavo Lima comemora aniversário em megaiate de R$ 1 bilhãoFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2024 10:33

O sertanejo Gusttavo Lima celebrou seu aniversário de 35 anos nesta terça-feira (3) de uma maneira que reflete seu estilo de vida luxuoso. O cantor passou o dia no superiate Project X, uma das embarcações mais caras e sofisticadas do mundo, acompanhado de sua esposa, Andressa Suita.



O Project X, avaliado em impressionantes R$ 993 milhões, é um verdadeiro símbolo de ostentação, com diárias que podem ultrapassar R$ 1,2 milhão. Com 88 metros de comprimento, o iate oferece uma série de comodidades, como decks em cascata, piscina com paredes de vidro, jacuzzi privada e até um clube de praia. As sete cabines de hóspedes e a suíte VIP garantem o conforto necessário para uma experiência única no mar.



Os seguidores do cantor nas redes sociais não ficaram surpresos ao vê-lo aproveitar mais um momento de extravagância. Gusttavo Lima já havia adquirido o icônico iate Lady Laura IV de Roberto Carlos em 2020. Agora, ele aproveita o que há de mais exclusivo a bordo do Project X, mostrando mais uma vez seu gosto refinado.



“A Balada Eventos (empresa do cantor Gusttavo Lima), por meio de seu advogado Cláudio Bessas, confirma a aquisição do Iate Lady Laura IV do cantor Roberto Carlos. A negociação da embarcação foi concretizada na última quinta-feira (04 de junho). Vale apenas pontuar que o escritório do artista não confirma nenhum valor que está sendo veiculado na imprensa“, dizia o comunicado na época.