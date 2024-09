Fabiana Justus rebate críticas após surpresa: ’A festa não era sua’ - Foto: Reprodução

Fabiana Justus rebate críticas após surpresa: ’A festa não era sua’Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2024 09:27 | Atualizado 03/09/2024 09:28

A influenciadora Fabiana Justus emocionou a todos ao fazer uma aparição inesperada na festa de 15 anos de sua irmã, Rafaella Justus. Porém, sua surpresa, planejada em segredo, acabou gerando críticas nas redes sociais, e Fabiana não deixou de responder aos comentários negativos.



Recuperando-se de um transplante de medula óssea como parte do tratamento contra o câncer, Fabiana inicialmente não havia sido liberada pelos médicos para comparecer ao evento, por conta de sua baixa imunidade. Contudo, com a ajuda de seu pai, Roberto Justus, ela decidiu surpreender a irmã, aparecendo na celebração usando máscara e provocando lágrimas de emoção em Rafaella.



Apesar do gesto de carinho, alguns internautas acusaram Fabiana: “Essa de surpresinha não rola mais, você não vê que ninguém fala nada pra não magoar mas já deu, né? Parece que agora tudo você é o centro das atenções e você não é, cada um merece ser o centro também”, disparou uma seguidora. “O momento era da Rafaela, não seu pra ficar de nao vou e daí vai, isso já tá ficando feio, a festa não era sua”, detonou outra.

Os comentários maldosos receberam uma resposta direta da influenciadora. “Quem fala o que quer… Se você é maldosa e não consegue entender uma surpresa de amor, problema é seu, não meu!”, rebateu.



Ticiane Pinheiro, mãe de Rafaella, também se manifestou sobre a surpresa e deixou claro seu apoio. "Foi demais! Fiquei muito feliz! Eu não sabia, tinha chorado com ela no telefone de manhã porque eu queria muito que ela vivesse esse momento com a gente. Ela me enganou direitinho”, contou.