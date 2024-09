Beiçola foi interpretado por Marcos Oliveira - Reprodução

Publicado 03/09/2024 08:46 | Atualizado 03/09/2024 09:10

Marcos Oliveira, conhecido por seu icônico papel como Beiçola em 'A Grande Família', compartilhou uma notícia emocionante com seus seguidores na última segunda-feira, 2. O ator revelou que conseguiu quitar as dívidas de aluguéis atrasados da casa onde mora, após enfrentar uma difícil situação financeira.



Nas últimas semanas, o artista havia recebido uma ordem de despejo, com apenas 14 dias para deixar sua residência na Zona Sul do Rio de Janeiro. A solução para o problema veio de uma forma inesperada: Martina Oliveira, influenciadora e criadora de conteúdo adulto, decidiu ajudar o ator, doando cerca de R$ 12 mil para quitar os aluguéis e ainda se comprometendo a pagar os dois próximos meses.



Visivelmente emocionado, Marcos agradeceu a generosidade de Martina em suas redes sociais. "Gente, estou tremendo até agora. Obrigado, Martina, por me ajudar neste momento onde tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é barra pesada pra uma pessoa da minha idade lidar", escreveu, aliviado.



Martina, que conheceu Marcos durante uma participação no 'The Noite', do SBT, respondeu carinhosamente. "As pessoas não têm noção quando falam mentiras sobre você! Fico muito feliz em poder te ajudar. Sou grata demais por sempre ser carinhoso comigo. Fica bem", comentou a influenciadora.