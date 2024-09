Yasmin Brunet ironiza fortuna de Davi Brito após o BBB 24: 'Rápido' - Foto: Reprodução

Yasmin Brunet ironiza fortuna de Davi Brito após o BBB 24: 'Rápido'Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2024 11:17 | Atualizado 03/09/2024 11:17

Durante entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", Yasmin Brunet foi questionada sobre sua relação com Davi Brito, vencedor do BBB 24. A modelo, que teve atritos com o rapaz durante o reality show, deixou claro que não mantém contato com o ex-colega de confinamento. Na ocasião, ela também aproveitou para fazer uma alfinetada.



Quando Blogs perguntou se a loira ainda tinha notícias do baiano, a resposta foi direta. “E o Davi, hein? Tá bem ele? Não se falaram mais?”, questionou. “Não sei, não falo com ele. Vi [sobre a fortuna], que bom, né? Acho maravilhoso”, respondeu Yasmin com suposta ironia. A fala é referente a uma recente revelação do ex-BBB, que afirmou já ter faturado quantia acima de R$ 10 milhões.

Ao ser provocada sobre seus próprios ganhos pós-BBB, a loira levou a situação com bom humor. “Você não fez seus R$ 10 milhões rápido, não?”, indagou a apresentadora. “Não, como ele não”, respondeu, rindo da situação.



A entrevistadora também resgatou a relação polêmica entre Yasmin e Wanessa Camargo para com o campeão durante o confinamento. Vale lembrar que a modelo e a cantora foram acusadas pelos internautas de "perseguição" contra o baiano. Porém, a famosa preferiu não comentar sobre o caso.

Blogueirinha perguntou se a ex-mulher de Gabriel Medina acredita que ela e a amiga estavam certas em seus julgamentos, mas a loira não respondeu. “Eu vou achar que é 'sim', você paralisou agora do nada, doida”, disparou a apresentadora. “Eu acho que os outros têm que achar”, afirmou Yasmin, tentando não se comprometer.