Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 14:40

Passando temporada de férias no Brasil, Luana Piovani está curtindo dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado de seus três filhos, mas um imprevisto marcou a viagem. A atriz contou nas redes sociais que Bem, de 9 anos, sofreu um acidente enquanto estava na casa do pai, Pedro Scooby.



Nos stories do Instagram, Luana relatou que Bem atravessou uma porta de vidro e se feriu na perna. "As feridas estão grandes, e fiquei preocupada", comentou a atriz, que precisou carregar o filho até a praia, o que acabou resultando em dores em seu joelho devido ao peso do menino.



Para garantir que tudo estivesse sob controle, Luana acionou os médicos da ilha, que rapidamente prestaram atendimento. "Graças a Deus, os médicos ficam hospedados aqui. Já fiz a consulta e estou cuidando para não piorar", explicou a atriz, aliviada por poder contar com ajuda imediata.



Apesar do susto, a situação já está melhorando. "Graças a Deus, o machucado não está ardendo. Estou limpando e cuidando direitinho", disse Luana, mostrando que, mesmo em meio a imprevistos, está atenta ao bem-estar dos filhos. Bem, que é irmão gêmeo de Liz, se recupera bem do incidente.