Luciano Huck e Angélica - Reprodução/Instagram

Luciano Huck e AngélicaReprodução/Instagram

Publicado 03/09/2024 12:00 | Atualizado 03/09/2024 12:00

A apresentadora Angélica emocionou os seguidores ao comemorar os 53 anos de Luciano Huck nesta terça-feira (03). Em um vídeo especial no Instagram, ela não economizou nas palavras ao destacar as qualidades do marido, com quem compartilha a vida há quase duas décadas.



"Hoje é dia de celebrar o amor e o parceiro incrível que a vida me deu! Meu companheiro de aventuras, que tem o dom especial de levar alegria para a casa de tanta gente… Sou grata por compartilhar esta jornada com você!", escreveu Angélica na legenda, acrescentando: "Obrigada pela família que construímos juntos! Viva! Te amo."



Nos comentários, os fãs e amigos do casal aproveitaram para parabenizar o apresentador, enchendo o post de mensagens carinhosas. "Parabéns, Luciano… Angélica, você está cada dia mais linda!", elogiou um seguidor. Outro desejou: "Luciano Huck, parabéns! Saúde, paz, amor, alegria e muito sucesso!"



Luciano e Angélica são pais de três filhos: Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16, e a pequena Eva, de 11 anos. Recentemente, o primogênito do casal, Joaquim, começou uma nova fase da vida ao ser aceito em uma prestigiada universidade internacional e se mudou para Nova York, nos Estados Unidos.