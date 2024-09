Filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald admite que 'relaxou' na vida fitness - Foto: Reprodução

Filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald admite que 'relaxou' na vida fitness

Publicado 03/09/2024 13:14

Ronald, de 24 anos, filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno com Milene Domingues, abriu o coração sobre sua jornada de perda de peso. Assim, admitiu a dificuldade de manter um estilo de vida saudável enquanto se dedica à carreira de DJ. O jovem, que perdeu 23 quilos em menos de um ano, admitiu que tem encontrado dificuldades para manter o ritmo e acabou "relaxando".



Em relação a manter a rotina saudável, ele foi sincero. “Tem como seguir um regime de treino, dieta e manter o foco, mas não vou mentir e falar que é fácil, porque não é. Eu mesmo, de uns tempos para cá, dei uma relaxada. A vida é feita de momentos e prioridades, de equilibrar nossas vontades e nossas responsabilidades”, iniciou.

O Dj, que joga tênis cerca de três vezes por semana para manter a boa forma, revelou que a rotina profissional torna tudo mais complicado. “Tem muitos luxos na vida de um artista, mas com certeza saúde não é um deles. A gente tem uma certa dificuldade em relação à nossa saúde, tanto física quanto mental”, apontou.



Apesar dos desafios, Ronald explicou que a saúde, tanto física quanto mental, é uma prioridade. “Quando eu coloquei na minha cabeça que precisava emagrecer, pensei no propósito de ter a saúde em dia para cuidar não só de mim, não só da minha carreira, mas também futuramente da minha família, e tive isso como combustível. A gente passa por cima de qualquer empecilho que esteja no nosso caminho”, afirmou.