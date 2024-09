Antonia Fontenelle - reprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 12:41

A coluna Daniel Nascimento revelou com exclusividade que Antônia Fontenelle foi condenada a 3 anos e 3 meses, em regime semi-aberto, podendo recorrer no caso contra Klara Castanho. Agora, após a repercussão da matéria, a youtuber relembrou a audiência onde foi multada em R$ 50 mil, afirmando que a juíza a “esculhambou”.

A influenciadora foi sentenciada por expor a gravidez de Klara Castanho em 2022 e, em um vídeo recente, Fontenelle não poupou críticas à juíza responsável pelo caso. "A mesma juíza não só me condenou, mas como me 'esculhambou' na audiência. A audiência não foi gravada, a juíza mandou pedir essas caixas de som, tipo da JBL, para colocar no centro da mesa pra ouvir o meu áudio, e ela colocou bem alto", iniciou.

Em seguida, a apresentadora recordou a pergunta da excelência: "'Esta voz é sua?'. Eu ia dizer: 'não, era de uma mulher indignada'. Ela não me deixou falar, não me deixou responder, ela disse 'só me diz sim, ou não'. E eu perguntei pra ela: 'o que a senhora acha?'. Não tinha saído em lugar nenhum, não tinha dado a sentença, eu atravessei uma rua e essa notícia estava [divulgada]", afirmou.



A loira, que também foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil à Klara Castanho, afirmou que a situação foi ainda mais complexa. Segundo ela, a defesa da atriz estariam exigindo um valor muito maior. "Mas o que Klara Castanho e seus advogados me pedem é R$ 1,4 milhão. É o que eles me pedem", revelou, expondo sua insatisfação com o desenrolar do caso.