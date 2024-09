Tati Quebra Barraco lança novo álbum após 10 anos:

Tati Quebra Barraco - Reprodução

Publicado 03/09/2024 16:16

Após dez anos de muitas expectativas, a funkeira Tati Quebra Barraco se prepara para lançar seu novo trabalho “Da CDD para o Mundo”. O álbum chega a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (05).



Em um papo com a coluna Daniel Nascimento, a artista revelou que, após um longo período sem gravar, ela deseja mostrar sua essência para todos os que admiram seu trabalho.



“Estou há 10 anos sem lançar álbum, o meu público esperava esse momento. Estou muito ansiosa para desenvolver esse projeto. Eu queria fazer algo com minha essência, acho que o mundo da música almeja por originalidade e eu vou entregar”, contou Tati.



Com 7 faixas, produzidas por Davi Kneip, Agostinx e DJ Biel do Anil, Tati promete trazer neste novo trabalho, a essencial do funk, letras de empoderamento feminino e ousadia, como ela mesmo diz, “uma pegada bem Quebra Barraco”.



Cheia de novidades, a famosa trocou as fotos convencionais por uma arte de capa criada pelo artista MLK Triste e nos contou que pela primeira vez ela cantará trap. “Ficou linda a capa, um trabalho artístico e cheio de detalhes, já a faixa que canto trap irá surpreender, nela eu falo do meu legado e história, ficou incrível”.



Para quem está curioso com o que a funkeira preparou, Tati disponibilizou uma das faixas, “Rala Coxa”, com videoclipe disponível no YouTube.