A filha número 2 de Silvio Santos trabalha na área das produções infantis do canalReprodução/SBT/TV Globo

Publicado 25/03/2025 08:27

Embora não tenha tido a contratação oficializado pelo SBT, o diretor Boninho já enfrenta resistência dentro da emissora. Silvia Abravanel, uma das herdeiras do canal, expressou sua insatisfação em uma entrevista, ao comentar sobre a decisão do ex-diretor da Globo de trazer o programa “The Voice Brasil” para a nova casa. Para ela, o SBT deveria investir em um formato inédito, em vez de apostar em um projeto já consolidado. A apresentadora também manifestou dúvidas sobre a capacidade do ex-Big Boss de reverter a crise de audiência enfrentada pela emissora.

A declaração foi feita durante uma conversa com Lucas Selfie no YouTube, na última segunda-feira (24). “Eu acho legal, tudo é superválido. Mas não acho que ele vai ser o salvador da pátria, ninguém vai ser”, comentou a filha de Silvio Santos. Silvia também ressaltou que, apesar da forte presença de Boninho nas redes sociais, sua influência na televisão aberta é diferente, enfatizando que esse meio exige um equilíbrio entre inovação e tradição.

“Ele vai ter que vir pro SBT e trazer inovação, não mais do mesmo. Então, ele tem que trazer coisas novas. ‘The Voice’, para mim, é mais do mesmo. É a minha opinião”, pontuou. A comunicadora também revelou que não é informada sobre as decisões estratégicas do canal. “Mas eu não participo dessas decisões, só fico sabendo da notícia. Não participo de reuniões. Sou funcionária do SBT”, afirmou.

Apesar de ter se aproximado recentemente da emissora e participado do evento de apresentação das novidades do canal no último dia 14 de março, Boninho ainda não teve sua contratação oficializada. Durante o Encontro de Negócios 2025, ele revelou o desejo de resgatar o “The Voice Brasil”. Na ocasião, também anunciou que Tiago Leifert assumirá a apresentação da atração.