A atriz estreou na TV aberta em 2022, no remake da novela 'Pantanal'Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 09:02

Falta menos de uma semana para a estreia do remake da novela "Vale Tudo", e a atriz Bella Campos resolveu usar as redes sociais para mostrar aos seguidores como se protege do "mal olhado", das críticas e de outras energias negativas. Através dos stories do Instagram, a intérprete da personagem Maria de Fátima mostrou que está usando o umbigo tampado para não absorver toda essa carga.

Na publicação feita por Bella Campos, a atriz mostrou que havia tampado o umbigo com um band-aid da princesa Cinderela. Vale lembrar que essa superstição faz parte de uma crença indiana, segundo a qual, ao fechar o chacra umbilical, a pessoa consegue impedir que energias negativas externas entrem em seu campo vibratório.

Apesar disso, essa não é a única forma que a global encontrou para aprender a lidar com as questões negativas da fama. Recentemente, durante uma entrevista, a atriz revelou que está fazendo terapia. “Eu faço muita terapia. Mas eu sou uma menina que está ocupando um ambiente que não foi criado para mim. E até pouco tempo atrás, acreditava que esse universo não era possível. Acho que isso tenho em comum com a Maria de Fátima”, disse ela.

A artista ainda relembrou todo o processo até ser escalada para interpretar Maria de Fátima. “A diferença é que, por meio do meu trabalho, da minha dedicação, estou entendendo que tudo que estou vivendo é possível. Eu fiz o teste, passei nele, tive a aprovação de todos os diretores, da autora, então me sinto merecedora dessa chance e de poder executar este trabalho”, afirmou.