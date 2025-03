A declaração foi feita durante um show em Petrolina, Pernambuco - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 09:38 | Atualizado 25/03/2025 09:48

Uma recente entrevista de Joelma repercutiu bastante nas redes sociais na última segunda-feira (24). Durante uma apresentação no fim de semana, em Petrolina, Pernambuco, a cantora foi questionada sobre a possibilidade de colaborar musicalmente com as colegas de profissão, Anitta e Pabllo Vittar. No entanto, para a frustração dos fãs, ela descartou a ideia.



De forma objetiva, Joelma explicou que, no momento, não planeja parcerias devido à intensa agenda de compromissos em sua carreira: “Eu não estou com tempo nem de lançar meu EP, que eu prometi para a galera. Eu disse que ia lançar um EP inédito e, até agora, só consegui gravar uma música”, justificou a artista.



Mesmo após o repórter insistir, mencionando que Anitta estava animada com a ideia de um feat, Joelma manteve sua posição: “Eu sou só uma. Eu cuido da minha carreira, de tudo. Então, assim, tem 100% de mim e eu não dou conta de tudo”. Joelma também ressaltou que ainda lida com as sequelas da Covid-19, doença que enfrentou nove vezes, o que impactou diretamente sua rotina de shows: “Eu não dou conta”, enfatizou.

Depois que a entrevista começou a circular pelas redes sociais, não demorou muito para que fãs de Pabllo Vittar a criticassem por conta da resposta. "Ai gente, vocês pegam a joelma como se ela fosse uma A-list, sendo que ela é Z-list", afirmou uma pessoa. "Mas QUEM TÁ PEDINDO ESSE FEAT? Joelma é uma flopada e mal agradecida. Pabllo tem muito carinho por ela e ela não sabe retribuir. NOJO", acusou um usuário da X, antigo Twitter. "JOELMA VC SÓ FAZ SUCESSO PRA TERCEIRA IDADE AGORA", escreveu um internauta.