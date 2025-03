Davison Amancio já conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram com conteúdo de humor genuíno - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 06:00 | Atualizado 26/03/2025 10:43

Em um mundo onde o tempo parece cada vez mais curto, poucos conseguem transformar o dia a dia em uma fonte inesgotável de risadas. Davison Amancio, alagoano de sorriso fácil e talento nato, é um desses raros casos. Ao lado do filho Bernardo, ele conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, provando que o humor genuíno – aquele sem exageros ou apelações – ainda tem espaço e, mais do que isso, tem poder de conectar gerações.



Mas o caminho até aqui não foi simples. Estudante de odontologia, Davison hesitou antes de mergulhar de vez no universo digital. Chegou a apagar seus vídeos, temendo que sua futura profissão não combinasse com o riso espontâneo. No entanto, o chamado foi mais forte. Em nove meses, ele saiu de pouco mais de 11 mil seguidores para a impressionante marca atual. Um salto que só comprova que a vocação, quando ignorada, dá um jeito de reaparecer.



E como todo artista que se expõe, ele também precisou lidar com as críticas. Teve gente que desacreditou, que minimizou seu talento, que disse que não daria certo. Mas Davison fez das dúvidas combustível. Seguiu gravando, rindo, arrancando sorrisos e provando que o humor bem-feito não precisa de plateia convencida de antemão – basta ter verdade.



Hoje, o alagoano não vê suas produções como um trabalho, mas como um propósito. E talvez seja exatamente isso que faz seu conteúdo ressoar tão bem: não há esforço forçado, não há busca desesperada por viralização. Só um pai e um filho se divertindo e lembrando ao público que, no fim das contas, rir é uma das melhores partes da vida. "Eu não escolhi essa profissão, ela me escolheu. Antes, era como se faltasse alguma coisa, e não era dinheiro. Hoje, me sinto completo sabendo que estou levando um pouquinho de alegria para a vida dos meus seguidores."