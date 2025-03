A modelo está prestes a completar um ano de casada - Reprodução/Instagram

A modelo está prestes a completar um ano de casadaReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 09:18

A apresentadora e modelo Monique Evans tem 68 anos de idade e resolveu abrir o coração para dividir com seus seguidores alguns aspectos de sua vida pessoal. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a ex-modelo abordou os estereótipos que cercam pessoas com mais de 60 anos e compartilhou sua própria vivência.



“Quando eu era jovem, não imaginava que minha mãe transava. Minha avó então… Jamais!”, começou. Com uma nova perspectiva, ela percebeu que a realidade é completamente diferente. “Eu cheguei lá, e queria dizer que nós, com mais de 60, fazemos amor sim, e gostoso. Temos prazer sim”, afirmou Monique, que oficializou a união com a DJ Cacá Werneck em maio de 2024.



A ex-modelo também encorajou mulheres acima dos 60 a viverem plenamente sua sexualidade. “Se você tem mais de 60 e é casada há muito tempo e não transa porque tem vergonha: meu amor, diminui a luz, mas faz amor com seu amor. Faz sexo com a pessoa que você ama. Melhora a cabeça, a pele, a sua vida toda. Você vai ter uma outra vida, sexo é vida”, aconselhou.



Por fim, Monique ressaltou a importância do autoconhecimento e da liberdade para viver momentos prazerosos. “Demorei muitos anos para aprender sobre o meu corpo. Você não pode morrer sem sentir esse prazer. Vão lá e curtam a vida. Amo vocês”, finalizou.