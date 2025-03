Ela anunciou a transição de gênero em abril de 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 08:39

A influenciadora digital Maya Massafera surpreendeu os seguidores ao contar, através do Instagram, sobre seus novos interesses após ter passado pela transição de gênero. Em uma conversa com o colega de profissão Lucas Guedez, a criadora de conteúdo revelou que passou a se interessar em ficar com mulheres após o processo, mas que isso é apenas uma coisa pontual e, por isso, não se considera bissexual.

O assunto entrou em pauta depois que Lucas Guedez contou que já tentou ficar com mulheres, mas que não consegue sentir nenhuma atração. "Você acredita que eu tô curtindo? Eu ando curtindo mulher", revelou ela, deixando o amigo estarrecido. "Virou sapatão?", brincou ele. "Não, eu sou hétero, mas gosto muito de uma brincadeirinha", ela explicou.

"Ah, você gosta de brincar... Você é bi festinha", pontuou Guedez. Em seguida, Maya Massafera tratou de cortar o amigo, dizendo que aquela categoria não existe e que isso poderia fazer com que os dois fossem canceladas por internautas da web. "Bi festinha não existe? Você é bi festinha", disse ele, indignado. "A pessoa não acorda e fala 'Hoje eu sou bi', 'Hoje eu sou hétero'. Você é. Então, 'bi festinha' é uma gíria de brincadeira, que não existe", argumentou ela.

Maya Massafera então explicou o que leva uma pessoa hétero a sentir atração por pessoas do mesmo gênero. "A pessoa é bêbada na festa e aí ela se liberta. Não existe bi festinha, existe que você está bêbado", disse ela. "A Maya virou sapatão agora", comentou ele.