Ela se converteu ao cristianismo em 1997Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 11:33 | Atualizado 26/03/2025 13:38

A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, participou de uma entrevista para o podcast PodCrê, onde compartilhou detalhes de sua vida pessoal. Durante a conversa, a ex-integrante do grupo SNZ surpreendeu as anfitriãs ao revelar que está há mais de duas décadas sem beijar na boca ou ter relações sexuais, atribuindo essa escolha a um voto com Deus.

A religiosa destacou que a abstinência deveria ser algo comum para quem não é casado e afirmou que permanecerá assim caso não encontre um novo marido. "Eu não sou celibatária, eu faço abstinência enquanto não sou casada. Se eu casar, se, eu não vou fazer mais abstinência", explicou a filha dos cantores Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Ao ser questionada sobre há quanto tempo está sem beijar ou ter relações sexuais, ela revelou mais detalhes. "Eu não sei exatamente quanto tempo, porque eu não marquei quando comecei, mas é entre 22 e 24 anos. É o mínimo, isso não é nada. Isso deveria ser normal para todo mundo que não é casado", salientou a pastora Sarah Sheeva.

A religiosa também afirmou que, atualmente, o mundo vive uma idolatria à sexualidade e atribuiu esse fenômeno ao livre acesso à pornografia. Além disso, expôs sua interpretação da Bíblia sobre o tema. Sarah explicou que, conforme as Escrituras Sagradas, Deus não aprova determinadas condutas, incluindo manifestações da sexualidade que não estejam alinhadas com seus princípios.

A pastora ressaltou que a sexualidade deve ser encarada como um chamado, uma forma de adoração e devoção ao sagrado. Em sua visão, a ira de Deus sobre Israel estava relacionada a relações sexuais fora do matrimônio. Para Sarah, a vocação, a adoração e o culto verdadeiros devem ser direcionados exclusivamente ao Senhor.

De acordo com a filha de Baby do Brasil, a vida sexual exige vigilância constante, pois, segundo a Bíblia, o termo “sexo” está ligado à infidelidade espiritual. “A Palavra, mesmo no Antigo Testamento, que Deus usava na boca do profeta pra brigar com Israel quando Israel adorava outros, cultuava outros, invocava outros, era sexo. Ou seja, todas as vezes que Deus vinha dizer que havia traição espiritual, Deus usava a palavra sexo, porque tem adoração, vocação e culto em toda parte da sexualidade”, disse ela.