A revelação foi feita nos bastidores do programa 'Mais Você' - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/03/2025 13:26 | Atualizado 26/03/2025 13:36

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os fãs ao revelar, nesta quarta-feira (26), que enfrentou dificuldades durante a faculdade e chegou a roubar comida. A confissão foi feita nos bastidores do programa "Mais Você", da TV Globo, quando a comunicadora recebeu Gracyanne Barbosa no estúdio. O tema havia sido abordado dentro da casa do "BBB 25".



A conversa entre a apresentadora e a musa fitness foi compartilhada no perfil do Instagram de Ana Maria Braga. "Você sabe que passar fome é uma coisa que faz a gente aprender. Só sabe quem passou, viu!? Eu tô nessa aí junto, sei bem quanto custam as coisas, como a gente olha a vida daí para diante, porque é brabo, viu!? Tudo tem sua razão de ser", disse ela antes de abraçar Gracyanne Barbosa.



Em seguida, Ana Maria Braga falou sobre sua própria experiência. "Eu roubava comida na casa de uma amiga minha da faculdade, porque não tinha grana para comer. Eu ia estudar lá, ela era casada e fazia comida. O marido dela era arquiteto, então eles tinham dinheiro. Ela falava: 'Você quer jantar?', eu dizia que não, e ela guardava a comida na geladeira. Aí eu fugia da sala de estudos, ia até a geladeira e roubava o bife", narrou emocionada.



"A gente sabe o quanto isso significa, o quanto damos valor a uma geladeira cheia. Eu adoro abastecer geladeira", acrescentou. Ana Maria Braga encerrou a gravação abraçando a ex-mulher do cantor Belo mais uma vez.