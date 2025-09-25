Raul Gil é alvo de processo por uso indevido de conteúdo autoralFoto: Reprodução/ SBT
Exclusivo Raul Gil e SBT viram réus em batalha judicial por direitos autorais
Autora da ação exige reparação por suposto uso indevido de obra em programa clássico da emissora das filhas de Silvio Santos
Irmão de Vini Jr. posta clique com Virginia e filhas e agita a web
Imagem reacende boatos de romance entre a influenciadora e o jogador da Seleção
Expulsão? Dudu Camargo causa polêmica com bezerro na Fazenda
Peão é acusado de maus-tratos após puxar animal com força; web se divide entre pedidos de expulsão e defesa do participante de A Fazenda 17
Filha de Virginia e Zé Felipe é internada e assessoria explica
Maria Alice, de 4 anos, foi levada ao hospital pela avó para exames de rotina já agendados
Pamella Holanda volta com DJ Ivis e diz que repreende qualquer hate
Após ser questionada nas redes, influenciadora se posiciona sobre as críticas por ter reatado com o ex-marido, preso por agressão em 2021
Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile opera tumor na cabeça
Adolescente de 14 anos passou por cirurgia de emergência após fortes dores
