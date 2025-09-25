Raul Gil é alvo de processo por uso indevido de conteúdo autoral - Foto: Reprodução/ SBT

Raul Gil é alvo de processo por uso indevido de conteúdo autoralFoto: Reprodução/ SBT

Publicado 25/09/2025 08:00

Uma disputa nos bastidores envolvendo o nome do veterano apresentador Raul Gil acaba de vir à tona e promete movimentar os bastidores da TV. A coluna teve acesso, com exclusividade, aos detalhes de um processo que corre na Justiça de São Paulo e que envolve o próprio Raul, sua produtora, o SBT e até o Instituto Vovô Raul, que agora foi oficialmente incluído como réu na ação. O motivo? A briga gira em torno da utilização de conteúdo autoral, que uma autora afirma ter sido reproduzido sem autorização nos programas do apresentador.

A ação foi movida por María Teresa, que acusa Raul e os demais envolvidos de utilizarem criações de sua autoria, sem os devidos créditos ou autorização legal. Desde janeiro de 2025, o processo vem se arrastando com uma série de decisões, réplicas e contestações. A Justiça já negou um pedido liminar da parte autora, alegando que o caso exige mais provas e o devido contraditório. Ou seja: o buraco é mais embaixo, e o processo promete render capítulos dignos de novela das nove!

Mas o plot twist mais recente deixou os advogados de cabelo em pé: a Justiça determinou a inclusão do Instituto Vovô Raul como parte do processo, apontando fortes indícios de que a entidade é hoje a responsável pelos direitos sobre a marca envolvida na disputa. Agora, os representantes do instituto têm prazo legal para se manifestar e apresentar sua defesa. Enquanto isso, os demais réus seguem sendo notificados para especificar provas, apresentar testemunhas e até se posicionar sobre a possibilidade de uma audiência de conciliação.