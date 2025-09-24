Filha de Virginia e Zé Felipe é internada em São PauloFoto: Reprodução/ Redes sociais
Segundo comunicado enviado à coluna, Maria Alice foi internada para realizar exames previamente agendados, que exigem acompanhamento noturno. Virginia, que estava gravando seu programa no SBT, correu para o hospital assim que encerrou os compromissos profissionais. "Poliana está na cidade e esteve no local. Virgínia acabou a gravação e está a caminho do hospital, onde os exames estão sendo realizados e irá passar a noite com a filha", diz o texto.
Pelas redes sociais, Virginia também se manifestou e acalmou os seguidores. "Nossa noite vai ser por cá!!! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado, está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo carinho!!!", escreveu a influenciadora, mostrando que apesar do susto, está tudo sob controle.
Maria Alice é a filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, que também são pais de Maria Flor, de 2 anos, e do caçula José Leonardo, de 1. Até o momento, a família optou por não revelar detalhes sobre os exames, mantendo a privacidade da criança.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.