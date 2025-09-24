Filha de Virginia e Zé Felipe é internada em São Paulo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 24/09/2025 22:50

A movimentação envolvendo Maria Alice, de 4 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, causou alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira (24/9), após a pequena ser vista entrando em um hospital de São Paulo acompanhada da avó paterna, Poliana Rocha. A cena levantou dúvidas entre fãs e curiosos, mas a assessoria da influenciadora se apressou em esclarecer o que realmente aconteceu.



Segundo comunicado enviado à coluna, Maria Alice foi internada para realizar exames previamente agendados, que exigem acompanhamento noturno. Virginia, que estava gravando seu programa no SBT, correu para o hospital assim que encerrou os compromissos profissionais. "Poliana está na cidade e esteve no local. Virgínia acabou a gravação e está a caminho do hospital, onde os exames estão sendo realizados e irá passar a noite com a filha", diz o texto.



Pelas redes sociais, Virginia também se manifestou e acalmou os seguidores. "Nossa noite vai ser por cá!!! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado, está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo carinho!!!", escreveu a influenciadora, mostrando que apesar do susto, está tudo sob controle.



Maria Alice é a filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, que também são pais de Maria Flor, de 2 anos, e do caçula José Leonardo, de 1. Até o momento, a família optou por não revelar detalhes sobre os exames, mantendo a privacidade da criança.