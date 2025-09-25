Virginia e filhas surgem com irmão de Vini Jr. em clique - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 25/09/2025 18:02

A temperatura subiu no mundo dos famosos e o termômetro não está nos termômetros do Rio de Janeiro, e sim na zona oeste da capital fluminense. José Oliveira Neto, mais conhecido como Netinho, irmão de Vinícius Jr., causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto ao lado de Virginia Fonseca e das filhas da influenciadora, Maria Alice e Maria Flor, dentro da mansão do craque da Seleção Brasileira.



O clique, publicado inicialmente nos "melhores amigos" do Instagram, acabou vazando e rapidamente se espalhou por perfis de celebridades e páginas de fofoca. O detalhe que chamou atenção? O clima de intimidade entre a família de Vini Jr. e Virginia, que nos últimos meses vem sendo apontada como possível affair do camisa 7 do Real Madrid. Até agora, nenhum dos dois confirmou ou negou a proximidade, mas os registros falam por si.



Fontes próximas à família afirmam que essa não é a primeira vez que Virginia visita a casa de Vini no Brasil, e que os encontros têm sido discretos, longe dos flashes oficiais.