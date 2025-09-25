Virginia e filhas surgem com irmão de Vini Jr. em cliqueFoto: Reprodução/ Redes sociais
O clique, publicado inicialmente nos "melhores amigos" do Instagram, acabou vazando e rapidamente se espalhou por perfis de celebridades e páginas de fofoca. O detalhe que chamou atenção? O clima de intimidade entre a família de Vini Jr. e Virginia, que nos últimos meses vem sendo apontada como possível affair do camisa 7 do Real Madrid. Até agora, nenhum dos dois confirmou ou negou a proximidade, mas os registros falam por si.
Fontes próximas à família afirmam que essa não é a primeira vez que Virginia visita a casa de Vini no Brasil, e que os encontros têm sido discretos, longe dos flashes oficiais.
