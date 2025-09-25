A Fazenda 17: Público exige expulsão de Dudu Camargo após treta com bezerro - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 25/09/2025 17:37

Dudu Camargo mal entrou em A Fazenda 17 e já protagonizou a primeira grande treta do programa. Durante uma atividade com animais, o ex-apresentador foi flagrado puxando um bezerro com força, cena que muitos internautas classificaram como "enforcamento". A hashtag pedindo sua expulsão ganhou força nas redes, com acusações de maus-tratos e cobranças para que a Record tome providências. Até agora, silêncio total da emissora. Gabily ainda tentou chamar o peão na xinxa com um “vai com carinho”, mas Dudu seguiu firme na lida.

Mas como toda boa polêmica de reality, o cancelamento não foi unânime. Uma ala da internet saiu em defesa de Dudu, alegando que a geração atual “não sabe como funciona a vida no campo”. Frases como “Na roça é desse jeito”, “Ele não errou” e “Essa geração está doente, tudo vira polêmica” pipocaram nos comentários, revelando que, para muitos, o peão apenas agiu como manda a lida rural. O embate virou quase um Fla-Flu digital: de um lado, defensores dos direitos dos animais; do outro, quem defende uma visão mais tradicionalista da vida no campo.