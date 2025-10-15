Marido de Andréa Sorvetão, Conrado, é acusado de dar calote em hospital de SP - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 15/10/2025 08:00 | Atualizado 15/10/2025 09:52

O cantor Conrado, marido da ex-paquita Andréa Sorvetão, está sendo processado por uma empresa do setor de saúde que cobra uma dívida de R$ 257.108,30 referente a uma internação ocorrida em 2023.

De acordo com o processo no qual a coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade, a empresa, que presta serviços médico-hospitalares e laboratoriais, além de administrar clínicas e hospitais, afirma ter firmado um contrato de prestação de serviços com o artista em 28 de março de 2023, quando ele precisou de atendimento emergencial em São Paulo.

O hospital alega que Conrado aceitou livremente ao contrato e se comprometeu a arcar com os custos do atendimento, mas não quitou as faturas emitidas. A dívida inicial, de R$ 216 mil, teria sido corrigida para R$ 257 mil, com juros, multa e atualização monetária.

A instituição também afirma ter tentado resolver a situação de forma amigável, sem sucesso. "A Autora, de boa-fé, tentou por diversas vezes sanar a questão de maneira extrajudicial, sem êxito, sendo inevitável o ajuizamento da demanda", diz um trecho da ação.

No pedido judicial, o hospital pede que Conrado seja condenado a pagar o valor integral atualizado, além das custas processuais e honorários de sucumbência. O documento ainda cita os artigos 292 do Código de Processo Civil e 389 do Código Civil, que preveem a responsabilização do devedor por perdas e danos, juros e honorários advocatícios.

A empresa informou à Justiça que não tem mais interesse em audiência de conciliação, alegando que as tentativas de acordo já foram esgotadas. O caso segue em tramitação no fórum do Rio de Janeiro.