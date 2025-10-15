Marido de Andréa Sorvetão, Conrado, é acusado de dar calote em hospital de SPFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Marido de Andréa Sorvetão, Conrado, é acusado de dar calote em hospital
Instituição médica cobra mais de R$ 200 mil por internação; empresa afirma que tentou acordo antes de acionar a Justiça
Karen Lopes é coroada Rainha da Unidos do Jacarezinho
Rainha de Bateria é ovacionada pela comunidade em cerimônia marcada por emoção
Vídeo: Mãe de Vini Jr. cai no samba com Virgínia em ensaio da Grande Rio
Encontro público com a "sogra" sela volta do affair entre influenciadora e jogador
Ator de Malhação é encontrado morto em São Paulo
Família de Felipe Selau viveu momentos de desespero após silêncio do ator no fim de semana; chaveiro foi acionado para abrir o apartamento
Catia Fonseca relata acidente doméstico que destruiu seu jardim vertical
Apresentadora e marido contaram que o calor da churrasqueira, além de quebrar o vidro da janela, ainda matou suas plantas
Neto explode contra William Bonner e dispara: 'Babaca e idiota'
O apresentador da Band não segurou a irritação após deboche do âncora do JN sobre a Fórmula 1
