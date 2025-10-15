Defesa rebate hospital que acusa de calote Conrado, marido de Andréa Sorvetão, ex-paquitaFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Defesa de Conrado, marido de Andréa Sorvetão, rebate acusação de hospital
Advogados alegam que o marido da famosa ex-paquita foi levado ao local durante gravação e assinou contrato em momento de risco de vida
Defesa de Conrado, marido de Andréa Sorvetão, rebate acusação de hospital
Advogados alegam que o marido da famosa ex-paquita foi levado ao local durante gravação e assinou contrato em momento de risco de vida
Catia Fonseca explica problema que deixou olho vermelho: 'Um terror'
A apresentadora tranquilizou o público e disse que a vermelhidão foi causada por ressecamento e rinite
Marido de Andréa Sorvetão, Conrado, é acusado de dar calote em hospital
Instituição médica cobra mais de R$ 200 mil por internação; empresa afirma que tentou acordo antes de acionar a Justiça
Karen Lopes é coroada Rainha da Unidos do Jacarezinho
Rainha de Bateria é ovacionada pela comunidade em cerimônia marcada por emoção
Vídeo: Mãe de Vini Jr. cai no samba com Virgínia em ensaio da Grande Rio
Encontro público com a "sogra" sela volta do affair entre influenciadora e jogador
Ator de Malhação é encontrado morto em São Paulo
Família de Felipe Selau viveu momentos de desespero após silêncio do ator no fim de semana; chaveiro foi acionado para abrir o apartamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.