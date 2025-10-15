Catia Fonseca surge com olho machucado e explica motivo - Foto: Reprodução/ YouTube

Publicado 15/10/2025 10:37

Durante a transmissão ao vivo do PodCatia, no YouTube, na noite desta terça-feira (15), Catia Fonseca preocupou seus seguidores ao revelar um problema que vem enfrentando com os olhos. Sempre transparente com o público, a apresentadora contou detalhes do susto que levou nos últimos dias.

“Vocês viram o que aconteceu com meu olho? Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui. Agora hoje tá bom, viu? Se vocês vissem na sexta-feira como tava... ficou cor de vinho aonde é branco, gente, um terror”, relatou Catia, com bom humor, mas deixando claro o incômodo com a situação.

A apresentadora explicou que o episódio não foi o primeiro e que o problema está ligado à rinite e sinusite que costuma enfrentar. “Sabe o que aconteceu? Já aconteceu isso umas três vezes. Eu tenho rinite, se eu não seguro a rinite, vai para a sinusite. Tenho saído para dar umas passeadinhas com o Ro e o Neri, e não tá fazendo um tempo muito seco? Eu estava tomando bastante água, mas o que aconteceu? Pelo olho ficar muito seco também, junto com a rinite e a sinusite, estourou uma veia do olho”, detalhou.

Catia ainda relembrou que o mesmo problema já havia surgido em outras ocasiões. “Acho que vocês que me acompanham há bastante tempo até sabem, isso já aconteceu. Acho que a primeira vez foi quando fui para Belém do Pará, e depois quando fui para o Rio de Janeiro, gravando o Melhor da Tarde”, contou.

Mesmo com o susto, ela tranquilizou os fãs e disse que mesmo sem sintomas, segue as orientações médicas à risca. “Não coça e não arde”, afirmou, explicando que o tratamento indicado inclui o uso de colírio e cuidados para evitar o ressecamento dos olhos.