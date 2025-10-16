Quitéria Chagas celebra desejo do filho de Gugu de seguir carreira na TV: ’Incrível’ - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Quitéria Chagas foi só elogios ao comentar o desejo de João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu, de seguir os passos do pai na televisão. A atriz, que brilhou ao lado do apresentador no "Domingo Legal", no SBT, sendo a primeira assistente de palco negra da atração, conversou com exclusividade com a coluna Daniel Nascimento e o programa TV Fama durante o Festival do Rio, que chegou ao fim no último domingo (12).



"Eu acho incrível! Acredito que o Gugu esteja feliz. Todo pai e mãe gostam de ver os filhos continuando o legado. Não que seja uma obrigação, mas se isso parte dele de forma espontânea, que seja feliz e bem-sucedido", disse Quitéria, emocionada.



A rainha de bateria do Império Serrano ainda destacou as semelhanças entre pai e filho: "Ele parece muito com o pai, o jeito... parece ser bem simpático também. O Gugu era uma pessoa muito simples, muito tranquilo", revelou ela.





