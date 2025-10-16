Virginia Fonseca apaga tatuagem em homenagem a Zé FelipeFoto: Reprodução/ Redes sociais
A reação das filhas não poderia ser mais fofa. Em casa, Maria Flor e Maria Alice questionaram a mãe sobre o curativo, e Virginia explicou: "Laser!", admitindo ainda que o procedimento é doloroso. O momento mostrou, mais uma vez, que a rainha de bateria da Grande Rio mantém a transparência sobre sua vida pessoal, sem esconder detalhes da rotina com os filhos.
Não é a primeira vez que Virginia recorre a procedimentos estéticos para apagar lembranças de ex-relacionamentos. Em 2023, a influenciadora cobriu uma tatuagem em homenagem ao influenciador Pedro Rezende, transformando o desenho original em um ramo de flores. Na época, ela também alterou a tattoo no dedo, mantendo o mesmo padrão de transformar memórias antigas em algo simbólico e estético.
