Virginia Fonseca apaga tatuagem em homenagem a Zé FelipeFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 16/10/2025 16:11

Virginia Fonseca decidiu dar ponto final na história de amor que viveu com Zé Felipe. A influenciadora revelou que está passando por sessões de laser para remover a tatuagem no pescoço feita em homenagem ao ex-marido. A repercussão nas redes sociais aumentou depois que o cantor compartilhou uma foto com a cantora Ana Castela, ambos usando o mesmo anel no dedo anelar. Na última quarta-feira (15), Virginia surgiu com curativo no local da tattoo e falou abertamente sobre o procedimento PicoLO, usado para remover tatuagens e outras marcas na pele.



A reação das filhas não poderia ser mais fofa. Em casa, Maria Flor e Maria Alice questionaram a mãe sobre o curativo, e Virginia explicou: "Laser!", admitindo ainda que o procedimento é doloroso. O momento mostrou, mais uma vez, que a rainha de bateria da Grande Rio mantém a transparência sobre sua vida pessoal, sem esconder detalhes da rotina com os filhos.



Não é a primeira vez que Virginia recorre a procedimentos estéticos para apagar lembranças de ex-relacionamentos. Em 2023, a influenciadora cobriu uma tatuagem em homenagem ao influenciador Pedro Rezende, transformando o desenho original em um ramo de flores. Na época, ela também alterou a tattoo no dedo, mantendo o mesmo padrão de transformar memórias antigas em algo simbólico e estético.