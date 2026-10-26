Ex-global vive crise com namorido após terceiro entrar na relaçãoFoto: Imagem ilustrativa gerada por IA
Segundo amigos da coluna, o casal, que teria o costume de incluir terceiros em seus momentos de intimidade, acabou se desentendendo recentemente. Tudo porque o companheiro da famosa teria se encantado um pouco além da conta por um dos convidados dessas festinhas a três. O rapaz em questão, dono de um sorriso daqueles de arrancar suspiros, teria despertado uma atenção especial do marido. E parece que a situação não agradou muito à atriz.
Mas a história não para por aí! Há quem diga que o rapaz tem gosto apurado quando o assunto são moços bonitos e que, em festas públicas, depois de alguns drinques, costuma ficar ainda mais desinibido. Nessas ocasiões, segundo relatos, ele não economizaria olhares, sorrisos e conversas com os rapazes, enquanto a amada acabaria ficando em segundo plano. Será que alguém anda esquecendo de dividir a atenção?
Quem acompanha o casal sabe que os dois sempre fizeram questão de demonstrar cumplicidade. Pelo que chegou aos ouvidos desta coluna, diálogo e liberdade seriam ingredientes importantes dessa relação. Afinal, cada casal sabe onde o calo aperta e quais são os seus próprios combinados. Mas, como diz o velho ditado, o combinado não sai caro. O problema começa quando alguém resolve passar dos limites.
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E olha que amor não parece faltar nessa história! Em uma comemoração de aniversário de relacionamento, os pombinhos chegaram a declarar: "10 anos de parceria, risadas, loucuras e muito amor". E haja loucura, minha gente!
Agora, a pergunta que não quer calar: será que o belo rapaz de olhos claros conseguiu mesmo balançar uma relação de dez anos ou estamos diante de mais um daqueles desentendimentos que começam com ciúme e terminam em reconciliação?
Enquanto não surgem novos capítulos, a coluna deseja ao casal muitos anos de amor, cumplicidade e, principalmente, combinados respeitados. E, para encerrar, nada melhor do que lembrar a Xuxa cantando: "Doce, doce, doce, a vida é um doce". Só esperamos que esse romance não acabe ficando amargo por excesso de mel. Afinal, adoçar a relação é uma coisa, querer provar todos os doces da festa já é outra, não é mesmo?
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