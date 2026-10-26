Ex-global vive crise com namorido após terceiro entrar na relação - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Ex-global vive crise com namorido após terceiro entrar na relaçãoFoto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Publicado 26/10/2026 13:08 | Atualizado 26/10/2026 13:28