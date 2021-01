Dogfone promete proteger os pets do barulho Reprodução

Por MARTHA IMENES

Os fogos de artifício dos festejos da Virada são um verdadeiro tormento para os animais, que ficam apavorados com a barulheira! E os amantes de fogos soltam morteiros por toda e qualquer coisa, dias de jogos de futebol então, nem se fala...

Para ajudar a minimizar essa zoeira nos ouvidos dos pets Rafael Faria, proprietário da Bicho Limpinho, montou um guia de cuidados para ajudar os papais e mamães de pimpolhos de quatro patas a se prepararem e garantirem dias sem sustos para os seus cãezinhos.



Publicidade

O guia é composto por dicas e recomendações para evitar e também ensinando a lidar com situações que podem surgir.



Confira as dicas

1 - Cuidado com os fogos de artifício

Embora encantadores para os humanos, para os cachorros é algo assustador. Alguns ficam tão assustados com o som que podem começar a babar, se esconder, tremer e até tentar fugir.



Publicidade

2 - Atenção para rotas de fuga!

Janelas, frestas e qualquer outro pequeno espaço aberto, que seja de fácil passagem.



3 - Olhos abertos no que ele come

Nem todos sabem dos riscos que podem causar aos cãezinhos ao compartilhar pratos humanos, no momento da refeição os cuidados devem ser redobrados. Inclusive, ingerir alimentos inapropriados para o cachorro pode fazer ele vomitar, sofrer uma intoxicação ou ter reações mais graves.



Publicidade

4 - Atenção também ao que ele bebe

Bebidas alcoólicas são um risco para os animais de estimação. Cuidados com espumantes que podem sujar o chão e o animal acabar bebendo daquele líquido.



5 - Decoração não é comida, nem brinquedo

O Natal já passou, mas muitas famílias deixam as decorações Luzes, aparelhos eletrônicos, pisca-pisca (que causam choques!) e outros materiais perigosos, que chamam a atenção dos peludos, ainda montados, é preciso ter atenção redobrada. O dia de desmontar tudo é na quarta-feira (6).



Publicidade

6 - Evite deixar o cachorro estressado

Mudança de rotina repentina como festas em família, reencontro com amigos e outras situações podem deixar os cães estressados ou nervosos. Por isso, é importante evitar ao máximo tirar o cãozinho da própria rotina, com o intuito de garantir uma passagem de ano tranquila para ele.



7 - Não esqueça de dar atenção para o seu filhote

Por conta da movimentação não só do final do ano mas em festas, o cãozinho é deixado de lado e recebe menos atenção do que antes.



Publicidade

FONE PARA CÃES

Seu cachorro se apavora com os fogos de artificio e você já usou todas as técnicas para acalmar seu bichinho? Que tal experimentar esse fone de ouvido próprio para ele?



O produto apareceu em uma postagem no Twitter e tem a foto de um cãozinho usando o fone. De cara a publicação despertou o interesse nos pais de pet aflitos com a passagem do ano.



Publicidade

O DogPhones é vendido pela internet (https://lp.dogphones.com.br/) em três tamanhos, custando cerca de R$ 299,00 e promete absorver as ondas sonoras, protegendo o seu cãozinho da barulheira causada pelos fogos de artificio, entre outros ruídos.

Calendário da Turma da Mônica Reprudução



Venda de calendário vai para ONG

A ONG Ampara Animal lançou o calendário beneficente para o ano de 2021, em parceria com a Turma da Mônica. O cãozinho Bidu será um dos protagonistas da ação.

A ONG Ampara Animal lançou o calendário beneficente para o ano de 2021, em parceria com a Turma da Mônica. O cãozinho Bidu será um dos protagonistas da ação.

Publicidade

Toda a renda obtida com as vendas será revertida em trabalhos da instituição, que auxilia mais de 450 abrigos para cachorros e gatos. O calendário vem como renovação da parceria entre a Ampara e a Maurício de Sousa Produções, que teve início em 2019, quando parte dos lucros do filme Turma da Mônica - Laços, foi destinada para a instituição.



Para o Estadão, Maurício de Sousa afirmou que a parceria reflete o amor em prol dos animais. "É necessário um olhar da sociedade para o fato de cães serem abandonados e sofrerem nas ruas. Todo o cuidado é essencial para os bichinhos viverem felizes e saudáveis. É uma parceria incrível e ficamos muito felizes em apoiar essa causa", diz.



Publicidade

Os calendários estão disponíveis no site da instituição e custam R$ 30 cada. Há quase dez anos, a Ampara Animal lança produtos para arrecadar renda para trabalhos em prol dos animais. Famosos como Bruno Gagliasso , Giovanna Ewbank, Sabrina Sato, João Vicente de Castro e Cleo Pires já posaram para outras edições.



Gatos gostam mais de humanos que de comida Reprodução

Publicidade

Que comida que nada, gatos gostam de gente

Gatos gostam mais de humanos do que de comida . É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos.

Para chegar a este ponto, os cientistas precisaram de 50 gatos - vindos de abrigos e lares - e os isolaram por algumas horas de contato com estímulos visuais, olfativos, gustativos e auditivos.



Publicidade

Após um tempo que não foi divulgado, os animais foram colocados em uma sala que continha quatro coisas que lhes chamavam a atenção: um brinquedo, um lenço de gosto do pet, comida e em um canto um humano sentado.



No resultado final, em 50% dos casos, os gatos preferiram estar com a pessoa, do que com a comida. Como segunda opção ficou a comida, que 37% dos felinos escolheram.

Publicidade

Espaço pet do Nova América Divulgação



Nova América reinaugura espaço pet

O Shopping Nova América, o mais amado pelos cariocas e seus cachorros, acaba de reabrir o Espaço Pet – inaugurado há um ano – depois de ter sido fechado por conta da pandemia. Agora, os frequentadores de quatro patas do centro comercial podem se divertir um local ainda mais legal, confortável e seguro, com novo regulamento, vitrine e letreiros. O Shopping Nova América, o mais amado pelos cariocas e seus cachorros, acaba de reabrir o Espaço Pet – inaugurado há um ano – depois de ter sido fechado por conta da pandemia. Agora, os frequentadores de quatro patas do centro comercial podem se divertir um local ainda mais legal, confortável e seguro, com novo regulamento, vitrine e letreiros.

O local conta com equipamentos de agility, além de bancos e mesas para que os tutores descansem e façam suas refeições enquanto os animais se divertem. O Espaço Pet fica no 1º Piso e funciona todos os dias, de 10h às 22h, gratuitamente, recebendo cinco cãezinhos por vez.

Publicidade

Gatinha adota esquilo Reprodução



Uma adoção inusitada

A gata Pusha é uma supermãe que cuida muito bem dos filhotes dela. Mas, mais que isso, ela fez algo incrível, adotou 4 filhotes de esquilos que haviam sido abandonados em um parque, amamentou todos e os trata como filhos também. O vídeo que conta a história dela viralizou na internet. Assista o vídeo em

A gata Pusha é uma supermãe que cuida muito bem dos filhotes dela. Mas, mais que isso, ela fez algo incrível, adotou 4 filhotes de esquilos que haviam sido abandonados em um parque, amamentou todos e os trata como filhos também. O vídeo que conta a história dela viralizou na internet. Assista o vídeo em https://www.facebook.com/watch/?v=957097928035935

A gata Pusha é uma supermãe que cuida muito bem dos filhotes dela. Mas, mais que isso, ela fez algo incrível, adotou 4 filhotes de esquilos que haviam sido abandonados em um parque, amamentou todos e os trata como filhos também.

Publicidade

A história se passou em um parque de Bakhchysarai, na República da Criméia, país anexado à Rússia. A cuidadora do lugar encontrou quatro pequenos esquilinhos abandonados. Para salvá-los, ela os levou até Pusha, uma gata que tinha acabado de dar à luz.



Para a surpresa de todos, a gata adotou os filhotes da outra espécie e amamentou todos eles. De acordo com vídeo que circula na internet contando a história, no início foi difícil, porque eles tinham medo da gata, mas depois de algum tempo, eles começaram a confiar nela e a aceitaram muito bem.

"Eles vivem em harmonia com o resto dos gatinhos, dormem juntos e seguem uns aos outros, escalam e até brigam pelo leite", afirma a cuidadora do parque.

Publicidade

A explicação científica para a adoção vem no próprio vídeo: "As gatas podem criar qualquer espécie, desde que o cheiro seja familiar. Provavelmente, a cuidadora do parque misturou os filhotes de esquilos com os felinos para fazer com que Pusha os aceitasse".

Com agências