Publicado 27/01/2021 03:13

Vida de cão? Se for dos cães da Ariana Grande, isso é sinônimo e vida fácil e confortável. O pitbull Myron e o vira-lata Toulouse são conhecidos pelos fãs da cantora pelos mimos que recebem da mãe famosa que incluem até viagens de jatinho.



Myron, o maior dos dois, foi adotado do rapper norte-americano Mac Miller, ex-namorado de Ariana, que morreu em 2018. Já Toulouse foi adotado de um abrigo de animais. Os dois hoje gozam do bom e do melhor da vida na companhia da cantora, com quem trocam muitos carinhos. Durante a Sweetener Tour Ariana chegou a contratar um jatinho particular somente para levar os seus dois filhinhos de patas para dois shows dela em Glasgow, na Escócia. Como se não fosse o bastante, os cãezinhos ficaram “hospedados” em uma suíte de cobertura, com diária de R$ 12,8 mil, no mesmo hotel em que Ariana Grande estava hospedada. Durante a estadia, Toulouse e Myron ficaram sob a responsabilidade de um cuidador o tempo todo. Eles receberam biscoitos personalizados para cães, coleiras novas e roupas de cama felpudas. No quarto dos animais havia jacuzzi, sauna e jardim no terraço. De acordo com uma fonte citada pelo jornal O Dia, Ariana quis os cães por perto para ter certeza de que se sentiria em casa, com a família.

Outro momento impressionante com um dos cães ocorreu em julho de 2019. O vira-lata Toulouse, que nasceu de um cruzamento entre um beagle e um chihuahua, posou para a capa da revista Vogue ao lado de Ariana. “Obrigada por me permitir estar na primeira capa da Vogue do Toulouse”, escreveu a cantora no Instagram, ao posta a imagem da revista.

Ariana foi diagnosticada cedo com depressão e já fez diversas declarações sobre o assunto. Em entrevista ao jornal The Sun, a cantora conta que convivência dela com os bichinhos tem sido muito boa para cuidar da sua saúde emocional. “Adoro cachorros! Não fico deprimida com muita frequência - eles simplesmente não me deixam”, disse.