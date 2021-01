Enzo posando como Batcão Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2021 16:48

Com quase quarenta mil seguidores no Instagram, Enzo, dogue alemão de pelos pretos e orelhas pontiagudas, faz sucesso na Internet pela semelhança com o Batman.

Além dos pelos e das orelhas, a “cara de mau” do Enzo faz ele ficar muito parecido com o super-heroi de Gotham City. Enzo vive em Quebec, no Canadá, e está sempre posado sob o frio da cidade, no escuro do anoitecer. Se não der medo aos mal-feitores, no mínimo faz sucesso com a criançada.

Diferente do Homem Morcego, Enzo não luta contra o crime e nem se esconde no anonimato. Ao contrário, ele é muito famoso. Em entrevista ao site The Dodo, o tutor de Enzo, Danny Lemay, disse que ele é muito sociável e que gosta de brincar e abraçar. De acordo com Danny, o cão é um sucesso fora da Internet também. “Ele é muito musculoso e a pelagem dele é muito brilhante. Suas orelhas pontudas o fazem parecer o Batman", afirma o tutor. Na rua, as pessoas sempre param para fazer carinho ou tirar fotos com o BatCão. “As pessoas nos param toda vez que damos uma volta, para abraçá-lo, olhá-lo ou tirar fotos. Os pontos turísticos devem ser evitados se você não quiser lidar com sua popularidade", diz.