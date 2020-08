Trailer de 'The Batman' com Robert Pattinson gera rixas e debates na Web; Assista

Rio - Foi divulgado neste final de semana o primeiro trailer de "The Batman" com Robert Pattinson no papel principal. Na internet, os fãs ficaram alvoroçados com o vídeo e um debate se formou: será que Robert conseguirá superar Ben Affleck no papel do Homem Morcego?

Outros intérpretes do personagem também foram lembrados, como Michael Keaton, Val Kilmer e Christian Bale. No entanto, a briga maior mesmo se deu entre fãs de Pattinson e Affleck.

O trailer de "Batman" foi divulgado durante o DC Fan Dome e mostra Batman se correspondendo com o vilão Charada, que será o principal antagonista da trama. O vilão deixa recados escritos em tinta vermelha para Batman espalhados pela cidade.

O filme ainda não tem data de lançamento. Os fãs de Robert Pattinson criaram vários memes provocando os "haters". Confira o trailer e a reação dos internautas abaixo:

Haters do Robert Pattinson, vocês estão bem? Depois do teaser do Batman, vocês deram uma sumida... Fiquei preocupada!! pic.twitter.com/HBe0ZVJ1vP — Kathleen (@Kathleen_Mano) August 23, 2020

Quando Pattinson foi escalado para interpretar o homem morcego, disse: o cara nasceu pra esse papel!



Depois de assistir o teaser, ao som insano de Nirvana, mostrando uma Gotham gótica, com uma atmosfera sombria e um Bruce Wayne perturbado, eu digo: Robert Pattinson é o #Batman https://t.co/RhSwu8csiw — Roger Machado (@machadoroger) August 23, 2020

Essa cena tem um sentido metafórico.



Não é o Batman batendo em um bandido, é o Robert Pattinson batendo no cara do fã que reclamou https://t.co/lsa9fwvxSp — Are2 (@OMicheloto) August 23, 2020

Meu problema é odiar todos os atores anunciados para interpretar o Batman

Nunca acho parecido.

Pra depois amar como amo o Batman do Ben Affleck — Daninha (@amenininhadani) August 23, 2020

Aí tem uns fãs de Robert Pattinson que estão chegando agora na fila do pão e já estão fazendo merda. Querendo diminuir um puta ator como Ben Affleck para enaltecer Robert. Só parem. pic.twitter.com/2pnWLgj7kR — Atena (@EdlaGuedes1) August 23, 2020

Verdades que os nutellas não querem respeitar: Ben Affleck ainda é melhor que o Robert Pattinson pic.twitter.com/W3DogUlVfO — Dcnautinha #ZSJusticeleague #DCFanDome (@RogerLimaChave4) August 23, 2020